«Урал» обыграл «Тосно»

На «СКБ-Банк» арене екатеринбуржцы со счетом 3:0 обыграли «Тосно». Первый мяч влетел в ворота тосненцев уже на 5-й минуте. Евсеев эффектно свалился в штрафной гостей и заработал пенальти.

К точке подошел Чантурия и хладнокровно развел мяч и вратаря по углам. Спустя четыре минуты отличился уже сам Евсеев. Бикфалви от лицевой перебросил мяч нападающему и экс-зенитовец «ножницами» положил снаряд в ворота.

Окончательный счет екатеринбуржцы установили на 55-й минуте. Бикфалви поборолся с Юрченко в штрафной и заработал еще один пенальти для «шмелей».

Румын сам подошел к точке и не промахнулся. Следующий матч подопечные Александра Тарханова сыграют 30 сентября. Екатеринбуржцы на выезде постараются отобрать очки у чемпиона страны — московского «Спартака».