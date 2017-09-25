Молодёжка «СКА-Хабаровск» уступила в Перми
Матч основных команд начнётся сегодня в полночь по хабаровскому времени.
Молодёжная команда «СКА-Хабаровск» в очередном туре встречалась в Перми с «Амкаром» и уступила — 0:1. Единственный мяч в ворота гостей на 78-й минуте забил сербский легионер уральцев Драго Милович, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
К сожалению,
Не смогли доиграть до конца матча также Никита Дьяченко и Алексей Кучин.
— Мы рассчитывали иначе провести эту игру, — сказал наставник нашей молодёжки Сергей Ленивкин. — По ходу матча пришлось вносить коррективу в наш план. Три футболиста
В активе нашего клуба 14 очков и 10-е место в молодёжном первенстве. Ближайший матч подопечные Сергея Ленивкина проведут дома 29 сентября против «Ростова». Игра состоится на главной арене стадиона имени в 15.30.
Сегодня состоится матч основных команд «Амкара» и СКА. Встреча начнётся в полночь по хабаровскому времени. Игру покажет
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