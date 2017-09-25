Молодёжка «СКА-Хабаровск» уступила в Перми

Молодёжная команда «СКА-Хабаровск» в очередном туре встречалась в Перми с «Амкаром» и уступила — 0:1. Единственный мяч в ворота гостей на 78-й минуте забил сербский легионер уральцев Драго Милович, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



К сожалению, из-за травмы ещё в первом тайме поле покинул голкипер СКА Владислав Соромытько, у которого подозрение на растяжение связок. Заменивший его Александр Митрофанов дебютировал на профессиональном уровне.



Не смогли доиграть до конца матча также Никита Дьяченко и Алексей Кучин.

— Мы рассчитывали иначе провести эту игру, — сказал наставник нашей молодёжки Сергей Ленивкин. — По ходу матча пришлось вносить коррективу в наш план. Три футболиста из-за травм были вынуждены покинуть поле. Уже в начале матча потянул связки ключевой для нашей команды игрок, вратарь Влад Соромытько. Только тайм смог провести на поле не менее важный футболист Никита Дьяченко. Его постоянно бьют в играх, в этот раз очередной удар по голеностопу не позволил Никите продолжить матч. Замена потребовалась и Алексею Кучину. К сожалению, травмированных у нас все больше. Не все ребята смогли с нами поехать в эту поездку — в Хабаровске остались Кирилл Аршанский Александр Ломаченко.

В активе нашего клуба 14 очков и 10-е место в молодёжном первенстве. Ближайший матч подопечные Сергея Ленивкина проведут дома 29 сентября против «Ростова». Игра состоится на главной арене стадиона имени в 15.30.



Сегодня состоится матч основных команд «Амкара» и СКА. Встреча начнётся в полночь по хабаровскому времени. Игру покажет ТВ-канал «Наш Футбол». За её ходом также можно будет следить на сайтах РФПЛ и Sportbox.ru.

