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25 сентября 2017, 3:31 | Футбол | Хабаровский край сегодня

Молодёжка «СКА-Хабаровск» уступила в Перми

Матч основных команд начнётся сегодня в полночь по хабаровскому времени.

Молодёжная команда «СКА-Хабаровск» в очередном туре встречалась в Перми с «Амкаром» и уступила — 0:1. Единственный мяч в ворота гостей на 78-й минуте забил сербский легионер уральцев Драго Милович, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

К сожалению, из-за травмы ещё в первом тайме поле покинул голкипер СКА Владислав Соромытько, у которого подозрение на растяжение связок. Заменивший его Александр Митрофанов дебютировал на профессиональном уровне.

Не смогли доиграть до конца матча также Никита Дьяченко и Алексей Кучин.

 — Мы рассчитывали иначе провести эту игру, — сказал наставник нашей молодёжки Сергей Ленивкин. — По ходу матча пришлось вносить коррективу в наш план. Три футболиста из-за травм были вынуждены покинуть поле. Уже в начале матча потянул связки ключевой для нашей команды игрок, вратарь Влад Соромытько. Только тайм смог провести на поле не менее важный футболист Никита Дьяченко. Его постоянно бьют в играх, в этот раз очередной удар по голеностопу не позволил Никите продолжить матч. Замена потребовалась и Алексею Кучину. К сожалению, травмированных у нас все больше. Не все ребята смогли с нами поехать в эту поездку — в Хабаровске остались Кирилл Аршанский Александр Ломаченко.
В активе нашего клуба 14 очков и 10-е место в молодёжном первенстве. Ближайший матч подопечные Сергея Ленивкина проведут дома 29 сентября против «Ростова». Игра состоится на главной арене стадиона имени в 15.30.

Сегодня состоится матч основных команд «Амкара» и СКА. Встреча начнётся в полночь по хабаровскому времени. Игру покажет ТВ-канал «Наш Футбол». За её ходом также можно будет следить на сайтах РФПЛ и Sportbox.ru.
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