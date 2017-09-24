Список российских арбитров для работы на играх ФИФА будет оформлен не ранее 4 октября

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Данный список («лист ФИФА») должен быть оформлен департаментом судейства и инспектирования РФС, после чего утвержден исполкомом или бюро исполкома РФС, а затем представлен ФИФА.

«Различные некорректные рассуждения о том, что (арбитра Евгения) Турбина включат в “лист ФИФА” — это провокация. Департамент не рассматривал никакие вопросы по включению судей в лист ФИФА — ни Турбина, ни других его коллег. Никаких на сегодняшний день предварительных списков в судейском комитете РФС нет, и появятся они не ранее 4 октября», — сказал Будогосский по телефону.