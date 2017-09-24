Список российских арбитров для работы на играх ФИФА будет оформлен не ранее 4 октября
МОСКВА, 24 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Список российских арбитров, которые будут представлены для работы на матчах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), будет сформирован не ранее 4 октября, заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
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Данный список («лист ФИФА») должен быть оформлен департаментом судейства и инспектирования РФС, после чего утвержден исполкомом или бюро исполкома РФС, а затем представлен ФИФА.
«Различные некорректные рассуждения о том, что (арбитра Евгения) Турбина включат в “лист ФИФА” — это провокация. Департамент не рассматривал никакие вопросы по включению судей в лист ФИФА — ни Турбина, ни других его коллег. Никаких на сегодняшний день предварительных списков в судейском комитете РФС нет, и появятся они не ранее 4 октября», — сказал Будогосский по телефону.
«А может, и позднее, но и тогда этот список должен быть утвержден либо исполкомом РФС, либо бюро исполкома, — напомнил собеседник агентства. — Выдвижение судей в “лист ФИФА” происходит по определенным принципам. Мы рассматриваем не только судей из большого футбола, но и арбитров, работающих на матчах по
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