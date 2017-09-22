ФИФА представила десять лучших голов года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена претендентов на премию Ференца Пушкаша, вручаемую автору лучшего гола 2017 года. Видеозапись появилась на
YouTube-канале FIFATV.
За награду поборются десять футболистов:
Премия Ференца Пушкаша, названная в честь нападающего мадридского «Реала» 1950-х, вручается с 2009 года. Действующим обладателем награды является Фаиз Субри из малайзийской команды «Пулау Пинанг».
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