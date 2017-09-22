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В список включены футболисту до 21 года, которые родились после 1 января 1996 года.

Нападающий питерцев Себастьян Дриусси занял в рейтинге 33-е место, в то время как защитник Эмануэль Маммана расположился на 46-й строчке. Лидирует в топ-50 нападающий «Реала» Марко Асенсио. Второе место занимает полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, а замыкает тройку форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который был арендован у «Монако».