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https://sport.mail.ru/news/football/31085641/
22 сентября 2017, 7:11 | Футбол | АиФ Прикамье

«Амкар» разгромил «Факел» и вышел в 1/8 финала Кубка России

В следующем раунде подопечные Гаджи Гаджиева сыграют с казанским «Рубином».

«Амкар» в матче 1/16 финала на выезде разгромил воронежский «Факел» со счётом 4:0.

Дублем в составе гостей отметился Станислав Прокофьев (нападающий отличился на 7-й и 83-й минутах), ещё два мяча провели Михаил Сиваков (на 63-й минуте) и Александр Рязанцев (76-й).

Теперь в 1/8 финала Кубка России подопечные Гаджи Гаджиева встретятся с казанским «Рубином».
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