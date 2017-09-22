«Амкар» разгромил «Факел» и вышел в 1/8 финала Кубка России

«Амкар» в матче 1/16 финала на выезде разгромил воронежский «Факел» со счётом 4:0.

Дублем в составе гостей отметился Станислав Прокофьев (нападающий отличился на 7-й и 83-й минутах), ещё два мяча провели Михаил Сиваков (на 63-й минуте) и Александр Рязанцев (76-й).

Теперь в 1/8 финала Кубка России подопечные Гаджи Гаджиева встретятся с казанским «Рубином».