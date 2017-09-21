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21 сентября 2017, 11:53 | Футбол | ТАСС

ФИФА и ООН примут участие в круглом столе в Мосгордуме по дискриминации в футболе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) и Организации объединенных наций (ООН) примут участие в круглом столе, который будет посвящен борьбе с дискриминацией в футболе в преддверии чемпионата мира — 2018, в здании Московской городской думы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

Как рассказала Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева мероприятие пройдет 29 сентября. Увеличить
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«Тема [дискриминации], которую мы обозначили, это очень важная тема, и первым, кто вышел с этой темой, были наши зарубежные коллеги из ООН, ФИФА, Совета Европы. Эта проблема обсуждалась в Петербурге, этот город уже присоединился к коалиции по противодействию дискриминации. 29 сентября в стенах Московской городской думы пройдет круглый стол по той проблематике, которую я обозначила. В рамках этого круглого стола мы хотим собрать всех заинтересованных, к нам приедут наши зарубежные коллеги из ООН, ФИФА», — сказала Потяева.

«Москва должна быть во всеоружии к проведению чемпионата мира по футболу. Все мы видим те масштабные работы, которые ведутся в преддверии турнира. Главная составляющая — чтобы участники и болельщики были готовы к этому чемпионату», — добавила она.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Москве будут задействованы две арены — «Лужники» и «Спартак».
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