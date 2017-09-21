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https://sport.mail.ru/news/football/31074736/
21 сентября 2017, 8:28 | Футбол | Nakanune.ru

«Урал» не сумел выйти в финал Кубка России

Футбольный клуб «Урал» не сумел повторить свой успех прошлого сезона и выйти в финал Кубка России. Уже на стадии 1/16 финала клуб из Екатеринбурга был выбит ярославским «Шинником», передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла в среду и закончилась со счетом 3:0. В составе «Шинника» отличились Алмаз Фатихов, Никита Безлихотнов и Сергей Крамаренко. Ярославцы проходят дальше и встретятся с победителем пары «Олимпиец» — «Уфа», а уральцы покидают турнир.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка «Урал» сумел дойти до финала, где уступил московскому «Локомотиву». В этом сезоне перед клубом ставилась задача пройти в турнире как можно дальше, о чем заявлял президент «Урала» Григорий Иванов. В команде вновь рассчитывали добраться до финального матча.

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