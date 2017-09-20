Болельщики: Нормальное поведение оптимистического человека

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ДЗЮБА РАЗЫГРАЛ ДЕВОЧКУ, ДЕРГАЯ ЕЕ ЗА ХВОСТИК.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с шуткой нападающего Артема Дзюбы. Перед вчерашним матчем 10-го тура чемпионата России против «Уфы» (3:0) он в подтрибунном помещении разыграл одну из девочек, которая выходила на поле с Александром Кокориным. Дзюба дергал девочку за хвостик, при этом показывая, что это делает не он, а стоящий за ней мальчик.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мимими дня. Дзюба веселит детей (ВИДЕО) <a href="https://t.co/nw1avKTWVD">https://t.co/nw1avKTWVD</a> <a href="https://t.co/5k45yncSCH">pic.twitter.com/5k45yncSCH</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/910102395350388736">19 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

John0201: Дзюба, конечно, позитивный, но это ему мешает выкладываться полностью…

svg57: Нормальное поведение оптимистического человека))).

marksan: Ещё в школе мальчиков учат не дёргать за косички! Дзю не вышел из детского возраста?

Crabuzz: Хорошо, что Дзюбиньо обретает бодрость духа. Вернется.

$n10nep$: Молодец Артем! Все-таки есть в тебе человеческое. Этот поступок говорит, что не из-за 300 тысяч он переходил в Зенит.

Непорочный как ТИ: Это ГЕНИАЛЬНО! Только гениальный и веселый квнщик Дзюба может так непринужденно успокоить команду перед опасным соперником Уфой.

Очень плохой мальчик: А слабо Ибрагимовича дернуть за хвостик?

ЦСКА ПРОДАЛ ВСЕ БИЛЕТЫ НА ДОМАШНИЕ МАТЧИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.

ЦСКА на официальном сайте сообщил о том, что все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», «Базеля» и «Бенфики» проданы. Отмечается, что все билеты реализованы пакетами, продажа разовых билетов проводиться не будет.

В наличии остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ЦСКА продал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов <a href="https://t.co/ZkWgBLHvI9">https://t.co/ZkWgBLHvI9</a> <a href="https://t.co/jAkwHh3G51">pic.twitter.com/jAkwHh3G51</a></p>— СЭ ЦСКА (@cska_se) <a href="https://twitter.com/cska_se/status/910120389644300289">19 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

rusfed 2.0: Скайбоксы — это типа помещения в башне, что ль?

Millwall82: Дачники вернулись с дач? А как же копать картоху?

Sancesz: Деньги с продажи билетов пустить на покупку нормального напа!!!

Русский Я: Ну да, все билеты проданы, вот только часть у перекупщиков. А 90% куплены пакетом на 3 матча, на МЮ может и биток будет, а на Бенфику и Базель эти люди могут не пойти, места будут пустыми.

АКИНФЕЕВ, ДЗАГОЕВ И ЕЩЕ 8 ИГРОКОВ ОСНОВЫ НЕ ВОШЛИ В СОСТАВ ЦСКА НА МАТЧ С «АВАНГАРДОМ».

ЦСКА объявил состав команды на матч 1/16 финала Кубка России против курского «Авангарда».

В заявку не вошли вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, полузащитники Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, а также нападающие Витинью и Тимур Жамалетдинов.

Отметим, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко взял в Курск только двух номинальных защитников.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Акинфеев и Дзагоев не вошли в заявку ЦСКА на матч против "Авангарда" <a href="https://t.co/IT063d23qf">https://t.co/IT063d23qf</a> <a href="https://t.co/1MrXV1l9JW">pic.twitter.com/1MrXV1l9JW</a></p>— СЭ ЦСКА (@cska_se) <a href="https://twitter.com/cska_se/status/910168872858374144">19 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Resifi: Ясно, играем без защитников!

Brennet: ЦСКА настолько суров…

Rws: Пусть молодые доказывают что достойны.

Slim Taller: Всё правильно делают. Авангард должны обыграть и таким составом, заодно молодёжь пусть обкатывается.

Sakusda: Первая в мире расстановка 2вратаря, 2 защитника, все остальные в нападении.

indian1: ВМГ разбушевался))) один крайний защитник, один центральный, видимо шесть полузащитников и пара нападающих. Схема времён начала двадцатого века: 2−6−2))).

igogohruhru: Ну не защищаться же они туда едут.

СУДЬЯ СЕЛЬДЯКОВ — О ГОЛЕ ЗАБОЛОТНОГО «СПАРТАКУ»: «МИНИМАЛЬНЫЙ ОФСАЙД БЫЛ».

Главный арбитр матча 10-го тура чемпионата России «Тосно» — «Спартак» (2:2) Владимир Сельдяков признал, что его бригада ошиблась в моменте со вторым голом хозяев в концовке встречи. По его словам, после поединка судьи пересмотрели повторы и решили, что у сравнявшего счет нападающего Антона Заболотного был минимальный офсайд.

— Момент очень скоротечный, — сказал Сельдяков в интервью программе «Свисток» на телеканале «Наш футбол». — Если и был офсайд, то на доли сантиметра. Был какой-то, да. Смотрели много раз повторы. Там если линии проводить, то какой-то минимальный офсайд был.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Арбитр матча "Тосно" - "Спартак": "Минимальный офсайд у Заболотного был" <a href="https://t.co/1wSMASyD6v">https://t.co/1wSMASyD6v</a> <a href="https://t.co/JuIdyKrP7m">pic.twitter.com/JuIdyKrP7m</a></p>— СЭ Спартак (@spartak_se) <a href="https://twitter.com/spartak_se/status/910190237145534465">19 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Serzheo: Как дела с непоставленными пенальти в ворота Спартака? Это мимо прошло? Не заметили?

Vlafy: Ну если после нескольких повторов можно решить, что там вроде бы какой-то минимальный офсайд был, то это и не ошибка.

Красноармеец К: Да, если смотреть стоп-кадры, то видно, что мизерный офсайд был. Но! Это ведь для судей неуловимый момент! Неуловимый!!! Тут действительно, либо вводить орлиный глаз, как в теннисе, либо не требовать с судей ловить таких блох! И вообще, почему офсайды считают по миллиметрам выступающим, а в случае с голами мяч должен полностью пересечь линию? Не справедливо!

echo2011: Такие офсайды даже болельщиками «Спартака» не считаются, так что гол был забит правильно и по делу.

PitersS: Мяч находится в 30 метрах от линии офсайда и судья одним глазом должен смотреть на мяч, Неуловимый!!! Они бы улавливали метры, когда бьют по воротам и мажут.