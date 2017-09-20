Болельщики: Нормальное поведение оптимистического человека
Видео из подтрибунного тоннеля, снятое перед матчем «Зенит» — «Уфа» — одна из самых обсуждаемых тем вторника.
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Видимо, что-то случилось...
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ДЗЮБА РАЗЫГРАЛ ДЕВОЧКУ, ДЕРГАЯ ЕЕ ЗА ХВОСТИК.
John0201: Дзюба, конечно, позитивный, но это ему мешает выкладываться полностью…
svg57: Нормальное поведение оптимистического человека))).
marksan: Ещё в школе мальчиков учат не дёргать за косички! Дзю не вышел из детского возраста?
Crabuzz: Хорошо, что Дзюбиньо обретает бодрость духа. Вернется.
$n10nep$: Молодец Артем!
Непорочный как ТИ: Это ГЕНИАЛЬНО! Только гениальный и веселый квнщик Дзюба может так непринужденно успокоить команду перед опасным соперником Уфой.
Очень плохой мальчик: А слабо Ибрагимовича дернуть за хвостик?
ЦСКА ПРОДАЛ ВСЕ БИЛЕТЫ НА ДОМАШНИЕ МАТЧИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.
ЦСКА на официальном сайте сообщил о том, что все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», «Базеля» и «Бенфики» проданы. Отмечается, что все билеты реализованы пакетами, продажа разовых билетов проводиться не будет.
В наличии остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек.
rusfed 2.0: Скайбоксы — это типа помещения в башне, что ль?
Millwall82: Дачники вернулись с дач? А как же копать картоху?
Sancesz: Деньги с продажи билетов пустить на покупку нормального напа!!!
Русский Я: Ну да, все билеты проданы, вот только часть у перекупщиков. А 90% куплены пакетом на 3 матча, на МЮ может и биток будет, а на Бенфику и Базель эти люди могут не пойти, места будут пустыми.
АКИНФЕЕВ, ДЗАГОЕВ И ЕЩЕ 8 ИГРОКОВ ОСНОВЫ НЕ ВОШЛИ В СОСТАВ ЦСКА НА МАТЧ С «АВАНГАРДОМ».
ЦСКА объявил состав команды на матч 1/16 финала Кубка России против курского «Авангарда».
В заявку не вошли вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, полузащитники Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, а также нападающие Витинью и Тимур Жамалетдинов.
Отметим, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко взял в Курск только двух номинальных защитников.
Resifi: Ясно, играем без защитников!
Brennet: ЦСКА настолько суров…
Rws: Пусть молодые доказывают что достойны.
Slim Taller: Всё правильно делают. Авангард должны обыграть и таким составом, заодно молодёжь пусть обкатывается.
Sakusda: Первая в мире расстановка 2вратаря, 2 защитника, все остальные в нападении.
indian1: ВМГ разбушевался))) один крайний защитник, один центральный, видимо шесть полузащитников и пара нападающих. Схема времён начала двадцатого века: 2−6−2))).
igogohruhru: Ну не защищаться же они туда едут.
СУДЬЯ СЕЛЬДЯКОВ — О ГОЛЕ ЗАБОЛОТНОГО «СПАРТАКУ»: «МИНИМАЛЬНЫЙ ОФСАЙД БЫЛ».
Главный арбитр матча 10-го тура чемпионата России «Тосно» — «Спартак» (2:2) Владимир Сельдяков признал, что его бригада ошиблась в моменте со вторым голом хозяев в концовке встречи. По его словам, после поединка судьи пересмотрели повторы и решили, что у сравнявшего счет нападающего Антона Заболотного был минимальный офсайд.
— Момент очень скоротечный, — сказал Сельдяков в интервью программе «Свисток» на телеканале «Наш футбол». — Если и был офсайд, то на доли сантиметра. Был
Serzheo: Как дела с непоставленными пенальти в ворота Спартака? Это мимо прошло? Не заметили?
Vlafy: Ну если после нескольких повторов можно решить, что там вроде бы
Красноармеец К: Да, если смотреть
echo2011: Такие офсайды даже болельщиками «Спартака» не считаются, так что гол был забит правильно и по делу.
PitersS: Мяч находится в 30 метрах от линии офсайда и судья одним глазом должен смотреть на мяч, Неуловимый!!! Они бы улавливали метры, когда бьют по воротам и мажут.
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