Алексей Сорокин может быть выбран в совет Международной федерации футбола

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В июле Сорокин успешно прошел проверку УЕФА на соответствие его кандидатуры в совет ФИФА. Ранее не смог получить место в совете глава Российского футбольного союза (РФС) и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, чья кандидатура не была допущена УЕФА из-за несоответствия по критерию политической нейтральности.

Совет ФИФА был создан в результате реформирования международной федерации и заменил ранее действовавший исполнительный комитет, получив дополнительные полномочия. Выборы членов совета от Европы состоялись в апреле на конгрессе УЕФА в Хельсинки, где победили кандидатуры члена исполкома УЕФА венгра Шандора Чаньи, президента Федерации футбола Черногории Деяна Савичевича, президента Федерации футбола Кипра Костакиса Куцокумниса и главы Немецкого футбольного союза Герхарда Гринделя. В совет ФИФА также входят итальянка Эвелина Кристеллин и глава УЕФА Александер Чеферин, который является вице-президентом ФИФА.

Внеочередной конгресс УЕФА пройдет в женевском отеле President Wilson в первой половине дня в среду. В повестке дня ратификация двух представителей Ассоциации европейских клубов в исполкоме УЕФА, новых членов комитета УЕФА по управлению и соблюдению норм и двух новых членов органов правосудия УЕФА. На конгрессе также будут приняты поправки в устав УЕФА.

Исполком выберет столицы финалов еврокубков

В 15:00 мск среды начнется заседание исполнительного комитета УЕФА, где будет названо место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. По информации испанской прессы, матч пройдет на олимпийском стадионе в Баку, рассчитанном на 69 870 зрителей. На проведение финала Лиги чемпионов также претендовал новый стадион мадридского «Атлетико» — «Ванда Метрополитано», однако УЕФА ему, по данным испанской прессы, откажет из-за недостаточного количества VIP-мест.

Исполком также выберет место проведения финала Лиги Европы — 2018/19. Одним из главных кандидатов является стадион «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, который будет конкурировать, прежде всего, с новой ареной клуба «Бешикташ» в Стамбуле. Среди других вопросов повестки дня исполкома — назначение нового вице-президента УЕФА вместо покинувшего союз главы Федерации футбола Испании Анхеля Марии Вильяра, который подозревается в коррупции.