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19 сентября 2017, 11:47 | Футбол | Р-Спорт

РФС: Число плохих оценок судьям осенью по сравнению с весной уменьшилось

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Число неудовлетворительных оценок судьям, обслуживавшим матчи первых девяти туров чемпионата России по футболу, составило 6,9% от количества сыгранных встреч, это меньше аналогичного показателя в весенней части прошлого сезона в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

В конце августа первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил «Р-Спорт», что судейство в РФПЛ оставляет желать лучшего, допускаются грубые ошибки, которые влияют на результат. Также по ходу нынешнего сезона с критикой в адрес работы арбитров выступали некоторые руководители клубов РФПЛ.

«Что касается судейских скандалов, давайте говорить фактами, а не эмоциями. Официальные цифры: на утро вчерашнего дня зафиксировано пять официально утвержденных неудовлетворительных оценок судьям. Пять. Посчитайте, сколько прошло матчей. 72. И пять “неудов” — 6,9%. По весне таких ошибок было 14%», — сказал Будогосский по телефону.

«Выступление некоторых журналистов, утверждающих, что там была ошибка, еще где-то, считаю также некорректным. По той причине, что любой журналист может высказывать свое мнение, но при этом обозначать, что это его личное мнение, а не утверждать и выносить вердикт», — добавил собеседник агентства.
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