РФС: Число плохих оценок судьям осенью по сравнению с весной уменьшилось

В конце августа первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил «Р-Спорт», что судейство в РФПЛ оставляет желать лучшего, допускаются грубые ошибки, которые влияют на результат. Также по ходу нынешнего сезона с критикой в адрес работы арбитров выступали некоторые руководители клубов РФПЛ.

«Что касается судейских скандалов, давайте говорить фактами, а не эмоциями. Официальные цифры: на утро вчерашнего дня зафиксировано пять официально утвержденных неудовлетворительных оценок судьям. Пять. Посчитайте, сколько прошло матчей. 72. И пять “неудов” — 6,9%. По весне таких ошибок было 14%», — сказал Будогосский по телефону.