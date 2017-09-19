РФС: Число плохих оценок судьям осенью по сравнению с весной уменьшилось
МОСКВА, 19 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Число неудовлетворительных оценок судьям, обслуживавшим матчи первых девяти туров чемпионата России по футболу, составило 6,9% от количества сыгранных встреч, это меньше аналогичного показателя в весенней части прошлого сезона в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
В конце августа первый
«Что касается судейских скандалов, давайте говорить фактами, а не эмоциями. Официальные цифры: на утро вчерашнего дня зафиксировано пять официально утвержденных неудовлетворительных оценок судьям. Пять. Посчитайте, сколько прошло матчей. 72. И пять “неудов” — 6,9%. По весне таких ошибок было 14%», — сказал Будогосский по телефону.
«Выступление некоторых журналистов, утверждающих, что там была ошибка, еще
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