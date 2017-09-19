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https://sport.mail.ru/news/football/31051554/
19 сентября 2017, 11:44 | Футбол | Р-Спорт

Будогосский: Сейчас формируется судейский майдан против департамента судейства РФС

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сейчас в России фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

В конце августа первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил «Р-Спорт», что судейство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) оставляет желать лучшего, допускаются грубые ошибки, которые влияют на результат. Также в течение нынешнего сезона с критикой в адрес работы арбитров выступали некоторые руководители клубов РФПЛ.

«Утверждать о том, что одной из возможных причин моей якобы грядущей отставки является протест со стороны наших региональных структур, неверно. Никаких конфликтов с абсолютным большинством региональных судейских структур у меня нет и не было. Я понимаю, что фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против департамента, против судейского комитета, а самое главное, он направляется тем самым против РФС, против той идеологии, которая формируется», — сказал Будогосский.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС заявил, что разногласия у него возникли только с Московской коллегией судей.

«Есть определенные разногласия с одной единственной организацией — Московской коллегией судей по футболу. Но не Москвой единой произрастает Россия. Разногласие в позиции заключается в следующем: руководитель московской коллегии (Сергей Французов) считает, что рекомендация судей должна идти только от соответствующих межрегиональных структур», — заявил Будогосский.

«Я не ставлю под сомнение эту позицию. Но хочу напомнить, что у нас 49 школ, которые готовят молодых футбольных арбитров. Речь о том, чтобы школы межрегионального уровня, которые готовят арбитров в три этапа, утвержденных УЕФА, могли 3−4 выпускников предоставлять для участия в конкурсном отборе на равных с другими структурами. Не в рекомендательный список, а для участия в конкурсном отборе. Это принципиальная разница», — сказал Будогосский.
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Будогосский заявил, что у нет конфликта с руководителями клубов РФПЛ, включая Гинера

Будогосский заявил, что у нет конфликта с руководителями клубов РФПЛ, включая Гинера

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский заявил агентству «Р-Спорт», что у него нет конфликта с руководителями клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), включая критиковавших его президента московского ЦСКА Евгения Гинера и генеральный директора столичного «Динамо» Евгения Муравьева.
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