Будогосский: Сейчас формируется судейский майдан против департамента судейства РФС
МОСКВА, 19 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сейчас в России фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
В конце августа первый
«Утверждать о том, что одной из возможных причин моей якобы грядущей отставки является протест со стороны наших региональных структур, неверно. Никаких конфликтов с абсолютным большинством региональных судейских структур у меня нет и не было. Я понимаю, что фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против департамента, против судейского комитета, а самое главное, он направляется тем самым против РФС, против той идеологии, которая формируется», — сказал Будогосский.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС заявил, что разногласия у него возникли только с Московской коллегией судей.
«Есть определенные разногласия с одной единственной организацией — Московской коллегией судей по футболу. Но не Москвой единой произрастает Россия. Разногласие в позиции заключается в следующем: руководитель московской коллегии (Сергей Французов) считает, что рекомендация судей должна идти только от соответствующих межрегиональных структур», — заявил Будогосский.
«Я не ставлю под сомнение эту позицию. Но хочу напомнить, что у нас 49 школ, которые готовят молодых футбольных арбитров. Речь о том, чтобы школы межрегионального уровня, которые готовят арбитров в три этапа, утвержденных УЕФА, могли 3−4 выпускников предоставлять для участия в конкурсном отборе на равных с другими структурами. Не в рекомендательный список, а для участия в конкурсном отборе. Это принципиальная разница», — сказал Будогосский.
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