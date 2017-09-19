Будогосский заявил, что у него нет оснований покидать пост главы судейского корпуса РФС

Ранее во вторник «Известия» сообщили, что РФС рассматривает возможность отставки Будогосского, который занял пост в октябре 2016 года.

«Сегодня у меня нет оснований прекращать свою деятельность, я нахожусь на боевом посту, как это раньше было принято говорить. Я штатный работник Департамента судейства и инспектирования, и как я могу не работать, если я работаю? Я нахожусь на рабочем месте и выполняю свои обязанности и буду продолжать это делать», — прокомментировал ситуацию Будогосский.

Он отметил, что решение будет зависеть от президента РФС Виталия Мутко: «Когда Виталий Леонтьевич пригласил меня на работу и мы около двух часов говорили с ним с глазу на глаз, я принес ему программу, которую он внимательно посмотрел. Он принял эту программу за основу на исполкоме РФС, и я в соответствии с этой программой занимаюсь ее реализацией и буду заниматься, пока мой прямой руководитель Виталий Леонтьевич Мутко не поблагодарит меня за работу и не скажет, что вместо меня придет другой человек. Когда это будет сказано, я приму соответствующее решение».