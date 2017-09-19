В Челябинск привезли Кубок мира FIFA

Сегодня, 19 сентября, у челябинцев появится возможность своими глазами увидеть Кубок чемпионата мира по футболу, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Полюбоваться трофеем и сделать фото можно с 14:00 до 15:00 в актовом зале ЮУрГУ.

Для тех, кто не успеет, будет вторая попытка: с 22 по 24 сентября Кубок FIFA выставят в торговом городе «Алмаз». Трофей сделан из чистого золота и весит более шести килограммов. Прикасаться к нему могут только победители турнира и главы государств.