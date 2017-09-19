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19 сентября 2017, 7:12 | Футбол | АиФ Прикамье

«Амкар» одолел «Локомотив» благодаря голу на первой минуте

Победу красно-чёрным принёс точный удар Михаила Гащенкова.

«Амкар» на выезде сумел одолеть одного из лидеров Премьер-лиги столичный «Локомотив» благодаря быстрому голу. Победу гостям в матче 10-го тура принёс точный удар Михаила Гащенкова на первой минуте.

После розыгрыша углового мяч отлетел к 25-летнему полузащитнику, которому удался великолепный удар с лёта с линии штрафной: вратарь железнодорожников Гильерме был бессилен. Примечательно, что Михаил Гащенков является воспитанником «Локомотива». Полузащитник, который пополнил ряды «Амкара» этим летом, забивает уже второй важный мяч: именно его удар принёс в августе гостевую ничью пермякам с «Краснодаром».

Добавим, что матч против «Локомотива» стал сотым для капитана «Амкара» Петара Занева в пермском клубе. Также в Черкизово за красно-чёрных дебютировал Браун Форбс.

В следующем туре 25 сентября пермяки на своём поле примут соседа по таблице — клуб «СКА-Хабаровск».
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