«Амкар» одолел «Локомотив» благодаря голу на первой минуте
Победу
красно-чёрным принёс точный удар Михаила Гащенкова.
«Амкар» на выезде сумел одолеть одного из лидеров
После розыгрыша углового мяч отлетел к 25-летнему полузащитнику, которому удался великолепный удар с лёта с линии штрафной: вратарь железнодорожников Гильерме был бессилен. Примечательно, что Михаил Гащенков является воспитанником «Локомотива». Полузащитник, который пополнил ряды «Амкара» этим летом, забивает уже второй важный мяч: именно его удар принёс в августе гостевую ничью пермякам с «Краснодаром».
Добавим, что матч против «Локомотива» стал сотым для капитана «Амкара» Петара Занева в пермском клубе. Также в Черкизово за
В следующем туре 25 сентября пермяки на своём поле примут соседа по таблице — клуб «СКА-Хабаровск».
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