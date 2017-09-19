«Амкар» одолел «Локомотив» благодаря голу на первой минуте

«Амкар» на выезде сумел одолеть одного из лидеров Премьер-лиги столичный «Локомотив» благодаря быстрому голу. Победу гостям в матче 10-го тура принёс точный удар Михаила Гащенкова на первой минуте.

После розыгрыша углового мяч отлетел к 25-летнему полузащитнику, которому удался великолепный удар с лёта с линии штрафной: вратарь железнодорожников Гильерме был бессилен. Примечательно, что Михаил Гащенков является воспитанником «Локомотива». Полузащитник, который пополнил ряды «Амкара» этим летом, забивает уже второй важный мяч: именно его удар принёс в августе гостевую ничью пермякам с «Краснодаром».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="uk"><p lang="ru" dir="ltr">Одно ловкое движение – и вам… ну, сами понимаете, что<a href="https://t.co/oSijcluyQ1">https://t.co/oSijcluyQ1</a></p>— FC Amkar (@fc_amkar) <a href="https://twitter.com/fc_amkar/status/909908973985333253">18 вересня 2017 р.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Добавим, что матч против «Локомотива» стал сотым для капитана «Амкара» Петара Занева в пермском клубе. Также в Черкизово за красно-чёрных дебютировал Браун Форбс.

В следующем туре 25 сентября пермяки на своём поле примут соседа по таблице — клуб «СКА-Хабаровск».