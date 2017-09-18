«Балтика» объявила конкурс эскизов клубного талисмана
ФК «Балтика» объявляет о начале конкурса на талисман команды, сообщает официальный сайт калининградского клуба.
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Болельщики могут предложить свои варианты, отправив до 25 сентября эскиз или предложение на почту (press@fc-baltika.ru). Эскиз может быть выполнен любым способом — как в электронном виде, так и от руки.
Самые интересные предложения будут включены в голосование, которое пройдёт на сайте «Балтики» и официальных страницах клуба в социальных сетях. После 25 сентября в клубе выберут три наиболее популярных варианта. Профессиональные художники изготовят их эскизы, лучший из которых по итогам голосования болельщиков и станет прототипом будущего маскота (талисмана). При этом не указано, какая награда ждёт самых активных болельщиков команды.
Болельщики уже предложили несколько оригинальных вариантов: сом под мостом, кот Матроскин, кабан с Куршской косы и другие.
Отметим, талисманом грядущего чемпионата мира по футболу стал волк.
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