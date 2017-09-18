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18 сентября 2017, 11:34 | Футбол | Новости Перми

«Амкар» и «Локомотив» рассудит Кирилл Левников

Матч 10 тура Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги пермская команда проведет на выезде в Москве.

На встрече «Локомотива» и «Амкара» в качестве главного арбитра будет работать судья ФИФА Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Ассистенты — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), резервный арбитр — Олег Соколов (Воронеж), инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

Матч состоится в понедельник, 18 сентября, на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Начало встречи — в 21:30 по пермскому времени.

На счету «Амкара» — три победы в Москве при четырёх ничьих и шести поражениях. Примерно такой же баланс у соперников и в пермских матчах — две победы красно-чёрных при тех же шести поражениях. «Амкар» не может победить «Локомотив» с 2012-го года. Последний раз железнодорожники были повержены 26 октября 2012-го — этот матч состоялся в Черкизово и завершился со счетом 2:1 в пользу пермяков.

В прошлом сезоне оба матча между соперниками завершились вничью — 0:0 в Перми и 3:3 в Москве, причём в гостевом поединке «Амкару» удалось ликвидировать отставание в два мяча.

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