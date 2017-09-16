«Крылья Советов» одержали разгромную победу над «Балтикой»

Как сообщает официальный сайт клуба, первый мяч самарцы забили на 13-й минуте. Сергей Самодин, находясь в штрафной, вывел на ударную позицию Сергея Корниленко. Нападающий хозяев не промахнулся, мощным ударом поразив ближний угол ворот «Балтики» — 1:0.

Спустя две минуты гости остались вдесятером. За неспортивное поведение, которое вылилось в две подряд желтые карточки, у калининградцев был удален Сенин Себаи.

Во второй раз оборона «Балтики» дала пробоину после перерыва. На 58-й минуте, получив пас от Георгия Зотова, мяч в дальний угол отправил Алан Чочиев — 2:0.

На 65-й минуте «Крылья» забили третий гол. Денис Ткачук нанес удар со штрафного. Дежуривший в штрафной Самодин головой подправил его в сетку — 3:0.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу «Крыльев».

Следующий матч в рамках первенства ФНЛ команда Андрея Тихонова проведет на выезде в воскресенье, 24 сентября. В Красноярске самарцы сыграют с одним из главных конкурентов в борьбе за победу в турнире — местным «Енисеем». Начало встречи — в 14:00 по самарскому времени.

До поединка в Красноярске «Крылья Советов» сыграют на «Металлурге» 21 сентября. В матче 1/16 финала Кубка России самарцы встретятся с московским «Локомотивом». Начало — в 19:30.