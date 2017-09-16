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https://sport.mail.ru/news/football/31028309/
16 сентября 2017, 19:24 | Футбол | ТАСС

Фестиваль «Россия любит футбол» состоялся в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Антон Спесивцев/. На территории олимпийского комплекса Лужники в Москве прошел первый ежегодный фестиваль «Россия любит футбол».

Мероприятие было организовано одноименным общественным движением, соучредителями которого являются посол чемпионата мира 2018 года, инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией, директор по подготовке резерва московского футбольного клуба «Динамо» Алексей Смертин и руководитель издательского дома «Советский спорт» Сергей Колушев.

Официальное открытие праздника состоялось в 13:00 мск на поле Северного спортивного ядра «Лужников». Через полчаса аналогичная церемония прошла на сцене, обустроенной на центральной аллее комплекса. Ведущим развлекательной программы стал телекомментатор Виктор Гусев. В течение дня на сцене показывались театрализованные номера, а также проходили выступления артистов отечественной эстрады.

Зарождение новой традиции

В рамках фестиваля состоялся футбольный турнир. По данным организаторов мероприятия, в нем приняли участие около 10 тыс. человек, разделенных на 624 любительские мужские команды различных возрастных категорий (до 16 лет, 17−21 год, старше 21 года), а также женские команды (в общей возрастной категории).

«Я был крайне впечатлен количеством участников [соревнований]», — признался ТАСС Смертин.

Отдельный турнир был организован среди команд, составленных из официальных лиц, звезд спорта и артистов. Его победителем этих соревнований стала команда Российского футбольного союза (РФС).

Смертин выразил надежду, что фестиваль станет ежегодным. «Сама идея мероприятия правильная, целью является собрать аудиторию, привлечь внимание молодежи к футболу, — сказал он. — “Лужники” — мекка футбольного мира в России, поэтому собрать здесь ребят и дать возможность вдоволь поиграть в футбол — отличное решение».

Руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев в разговоре с журналистами отметил, что фестиваль призван помочь популяризации футбола в России. «Футбол в России — это больше, чем спорт, — сказал он. — Это народная игра. Мы обязаны всеми силами способствовать популяризации этого замечательного вида спорта в нашей стране, а сегодняшний фестиваль — один из эффективных способов сделать это».

Для гостей праздника было предоставлено несколько площадок для развлечений. Любой желающий мог принять участие в турнире по киберфутболу, в котором, в частности, принял участие и Смертин. На площади рядом с Малой спортивной ареной были оборудованы площадки для занятий футбольным фристайлом. На территории всего комплекса был организован масштабный фудкорт.

После церемонии награждения победителей футбольного турнира программа фестиваля завершилась концертом Noize MC.
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