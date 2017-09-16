«Крымтеплица» выиграла у «Кызылташа» в чемпионате Крыма по футболу

В составе гостей отличились Максим Приходной (17-я минута), Яков Эрлих (42), Алексей Тищенко (75). У хозяев гол забил Алексей Бойко (56).

В остальных матчах тура феодосийская «Кафа» дома выиграла у ялтинского «Рубина» (1:0), мяч на счету Георгия Березова (90), «Севастополь» сыграл на домашнем стадионе вничью с клубом «ТСК-Таврия» из Симферополя (0:0). В воскресенье состоится заключительный матч тура. Керченский «Океан» примет «Евпаторию».

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в прошлом сезоне чемпионом стал «Севастополь».