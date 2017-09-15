Один раз в жизни. В Омск приехал Кубок мира по футболу FIFA

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За два выходных дня тысячи омичей смогут увидеть трофей, выставленный в одном из популярных торговых комплексов региона и даже получить на память от организаторов распечатанную фотографию, на которой они запечатлены рядом с кубком. А 15 сентября, в первый день пребывания почётного артефакта на омской земле, в манеже стадиона «Красная Звезда» состоялась торжественная церемония приветствия главного приза, вручаемого с середины 70-х годов всем победителям Чемпионатов мира по футболу, проводящихся под эгидой FIFA.

6 кг чистого золота.

— Ахххх, — протянулось по трибунам манежа, когда почётные гости церемонии открытия сорвали ткань с подиума, на котором был установлен главный приз мирового футбола. Золотой кубок, спрятанный в специальный стеклянный короб, призывно сиял множеством бликов. Тысячи детских глаз неотрывно смотрели на приз, о котором мечтают миллионы юных и уже вполне состоявшихся спортсменов на всём земном шаре.

Трофей сделан из чистого золота, весит 6,175 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде официальный Кубок существует с 1974 года. До этого победителям мировых первенств вручалась золотая статуя богини победы Ники, но её навечно смогли оставить у себя бразильцы, ставшие трёхкратными чемпионами мира в 1970 году.

Нынешний трофей, в соответствии с существующими правилами FIFA, не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA, который представляет собой позолоченную копию основного трофея. Кстати и прикасаться к официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств, поэтому-то он и спрятан в стеклянном коробе.

В день церемонии приветствия Кубка мира в манеже собрались сотни юных футболистов и в этот момент, когда перед ними открылся во всём своём великолепии грандиозный золотой символ их главной мечты, каждый из пришедших наверняка фантазировал как именно он поднимет над головой этот шестикилограммовый золотой трофей и навечно прославит своё имя, войдя в когорту чемпионов мира по футболу.

Не смог сдержать восхищения от Кубка, с которым ему не суждено было встретиться во время богатой спортивной карьеры, и прославленный испанский футболист, в прошлом выступавший за английский «Ливерпуль» и другие европейские клубы Альберт Риера, который благодаря женитьбе на омичке часто гостит в нашем городе.

Он как один из участников церемонии в приветственном слове к зрителям пожелал успешного выступления на грядущем Чемпионате мира сборной команде России, хотя признался, что надеется, что этот трофей в 2018 году всё же достанется испанцам.

Омск — футбольный город.

По окончании церемонии директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска Михаил Расин отметил в разговоре с корреспондентами, что появление в нашем городе такого значимого трофея ставит точку в длинных спорах о том, является Омск футбольным городом или нет.

«В Омске есть и талантливые футболисты и тренеры, работают две спортивные школы олимпийского резерва, наши детские команды занимают ведущие места, 2 юношеские команды стали чемпионами России в своих возрастах. Так что Омск — это вполне футбольный город. Следует вести разговор о том, что нужна поддержка этой игры. Популярность Кубка мира позволит привлечь дополнительное внимание власти и бизнеса к развитию футбола в Омске. У нас есть две болевые точки: необходимость появления полноценного футбольного стадиона, не секрет что чаша главного поля “Красной Звезды” нуждается в полной реконструкции, и поддержка существующей команды “Иртыш”, участвующей в первенстве России. Это позволит организовать выход детей из ДЮСШОР на тот уровень, который будет рассматриваться на уровне всей страны», — подчеркнул Расин.

Пока в Омске переживают за судьбу главной футбольной команды региона, Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA отправится дальше по городам и весям самой большой страны мира. Вообще в ходе наиболее протяжённой эстафеты в истории главный футбольный трофей посетит 15 городов России. Старт эстафете 9 сентября был дан в Москве, после он приехал в Красноярск, оттуда перебрался в Омск и дальше посетит болельщиков Челябинска, Уфы, Перми, Саранска, Ярославля, Калининграда, Тулы, Курска, Воронежа, Саратова, Волгограда, Краснодара и Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года Кубок отправится в международное путешествие и вернётся в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

В результате около 40 млн человек, проживающих в нашей стране, получат возможность увидеть золотой трофей. Отрадно, что одним из первых городов в списке ожидания оказался Омск. И вряд ли в ближайшие десятилетия мы сможем его снова увидеть.