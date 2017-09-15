«Урал» объявил о расторжении контракта с футболистом Григорьевым
Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Российской футбольной
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил ТАСС, что Григорьев должен покинуть клуб.
«Урал» расторг контракт с нападающим Максимом Григорьевым. Действие соглашения прекращено по взаимному согласию сторон, — говорится в сообщении.
Григорьев перешел в «Урал» в июле этого года. В чемпионате России сезона-2017/18 он провел семь матчей. До этого он выступал за московский «Локомотив», «Ростов» и «Оренбург». В активе Григорьева четыре матча за сборную России.
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