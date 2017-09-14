ФК «Ростов» оштрафовали на 30 тыс руб за поведение болельщиков
Решение вынес
контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
ФК «Ростов» оштрафован на 30 тыс руб за поведение болельщиков во время матча с тульским «Арсеналом» 9 сентября. Соответствующее решение вынес
10 тыс руб
Напомним, встреча «Ростова» и «Арсенала» на стадионе «Олимп-2» закончилась со счетом 2:2. Следующий матч донской клуб проведет в гостях в субботу, 16 сентября, против московского ЦСКА.
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