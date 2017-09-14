ФК «Ростов» оштрафовали на 30 тыс руб за поведение болельщиков

ФК «Ростов» оштрафован на 30 тыс руб за поведение болельщиков во время матча с тульским «Арсеналом» 9 сентября. Соответствующее решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

10 тыс руб желто-синие заплатят за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а еще 20 тыс руб — за бросание на поле предметов во время игры.

Напомним, встреча «Ростова» и «Арсенала» на стадионе «Олимп-2» закончилась со счетом 2:2. Следующий матч донской клуб проведет в гостях в субботу, 16 сентября, против московского ЦСКА.