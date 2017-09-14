Кубок мира по футболу привезли в Омск

Сегодня, 14 сентября, в Омск привезли главный футбольный трофей — Кубок мира. Две человеческие фигуры держат над головой земной шар. Весит награда 6 килограмм и отлита из чистого золота. Кубок уже посетил несколько городов нашей страны, а сегодня его привезли в Омск.

Первым, кто прикоснулся к кубку в России, стал президент Владимир Путин. Трофей доставили из Цюриха в Москву на арену «Лужники», а после кубок отправился путешествовать по 24 городам России.

Владимир Путин, президент:

— Это путешествие продлится 123 дня, будет пройден путь в 26 тысяч километров, это станет самым долгим туром главного трофея в истории и, надеюсь, самым увлекательным. В добрый путь!

В последний раз Кубок держали в руках действующие чемпионы — сборная Германии. С тех пор, к нему никто не прикасался.

По правилам ФИФА оригинал хранится у победителей год, а потом они получат точную позолоченную копию.

В Омске Кубок из аэропорта сразу отправится на стадион «Динамо». Омские футболисты первыми увидят заветный трофей.

Примечательно, что сегодня ребята проведут ответственный матч со сверстниками из Челябинска за выход в следующий тур первенства России. Отметим, что на игре будет присутствовать губернатор. У победившей команды сегодня появится возможность поднять кубок над головой, как это делали лучшие футболисты планеты.

На этих выходных возможность посмотреть и сфотографироваться с Кубком будет у любого омича. Кроме того, в Омск приедет экс-игрок сборной Испании Альбер Ривьера. У футболиста жена омичка, поэтому наш город близок для игрока.

Альберт Ривьера, экс-игрок сборной Испании:

— Очень счастлив, конечно, очень рад, что Кубок приедет в Омск, и я смогу прикоснуться к нему. Я был очень близок к нему, и только в последней момент я не был со сборной Испании, когда они выиграли этот Кубок.

В 2010 году футболист выступал за сборную, но в последний момент не попал в состав основного турнира, который испанцы выиграли.