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https://sport.mail.ru/news/football/30996499/
13 сентября 2017, 19:57 | Футбол | Спорт-Экспресс

На Инфантино и других руководителей ФИФА подали жалобу в комитет по этике

Профессор права Нью-Йоркского университета Джозеп Вейлер, ранее состоявший в комитете по управлению ФИФА, подал жалобу против высшего руководства организации в комитет по этике.

Профессор права <nobr>Нью-Йоркского</nobr> университета <span class=error>Джозеп</span> <span class=error>Вейлер</span> ранее состоявший в комитете по управлению ФИФА подал жалобу против высшего руководства организации в комитет по этике. Увеличить
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Вейлер утверждает, что руководство ФИФА различными способами блокировало возможности для комитета по управлению организации проводить проверки работы главных лиц. В частности, Вейлер заявил, что одним из главных фигурантов нарушений правил организации является глава ФИФА Джанни Инфантино.

— Вся эта информация известна ФИФА, — цитирует The New York Times Вейлера. — Сначала я обратился к ним, поскольку надеялся быть услышанным, но меня проигнорировали. Это вынудило меня обратиться в комитет по этике. Надеюсь, что комитет не останется равнодушным к этому вопросу и проведет расследование.

Вейлер покинул ФИФА в мае этого года после того, как Инфантино отправил в отставку глава комитета по управлению организации Мигеля Мадуро. Ранее португальский политик заявил, что Инфантино пытался повлиять на решение по недопуску главы РФС Виталия Мутко к выборам в совет организации. Он добавил, что Инфантино был обеспокоен подобным решением.

Напомним, Мутко не был допущен до выборов в совет ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ. Сообщалось, что именно комитет, возглавляемый Мадуро, был против допуска Мутко к выборам. Позже Мадуро был отправлен в отставку.
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