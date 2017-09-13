На Инфантино и других руководителей ФИФА подали жалобу в комитет по этике

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Вейлер утверждает, что руководство ФИФА различными способами блокировало возможности для комитета по управлению организации проводить проверки работы главных лиц. В частности, Вейлер заявил, что одним из главных фигурантов нарушений правил организации является глава ФИФА Джанни Инфантино.

— Вся эта информация известна ФИФА, — цитирует The New York Times Вейлера. — Сначала я обратился к ним, поскольку надеялся быть услышанным, но меня проигнорировали. Это вынудило меня обратиться в комитет по этике. Надеюсь, что комитет не останется равнодушным к этому вопросу и проведет расследование.

Вейлер покинул ФИФА в мае этого года после того, как Инфантино отправил в отставку глава комитета по управлению организации Мигеля Мадуро. Ранее португальский политик заявил, что Инфантино пытался повлиять на решение по недопуску главы РФС Виталия Мутко к выборам в совет организации. Он добавил, что Инфантино был обеспокоен подобным решением.