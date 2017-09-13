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13 сентября 2017, 11:07 | Футбол | IrkutskMedia.ru

50 оттенков синего: иркутскому «Зениту-М» пришлось выйти на матч в жилетках контролеров

Футболисты ФК «Зенит-М» и «Сибирь-М» вышли накануне, 12 сентября, на поле стадиона «Спартак» в Новосибирске для участия в матче первенства России среди ЛФК в синей форме, которая различалась всего на пару оттенков.

По этой причине судьи приняли решение отложить начало встречи более чем на час и выдать игрокам иркутской команды ядовито-желтые жилетки контролеров, дабы не отменять игру. К слову, сам матч ввиду курьезности ситуации с формой футболистов завершился «сухой» победой новосибирцев — 7:0. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам тренера СОЦ «Иркут-Зенит» Андрея Шелудякова, изначально была договоренность, что команда из Иркутска будет выступать в синей форме, а клуб из Новосибирска — в белой. Однако на стадион игроки вышли в экипировке небесного цвета.

— Приехали на игру, а хозяева поля пошли на какой-то принцип. Из-за этого какой-то сыр-бор получился. Инспектор матча вместе с директором стадиона дал игрокам эти манишки, чтобы игра состоялась. Нас заставили. Мы же не хотели их надевать, но пришлось в них играть. От нас ничего не зависело. Начало матча задержали более чем на один час, — рассказал Андрей Шелудяков.

Если говорить об итогах встречи, то она закончилась победой новосибирской команды со счетом 7:0.
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