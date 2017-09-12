Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA пробудет в Челябинске шесть дней

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA прибудет в Челябинск 19 сентября и останется в южноуральской столице на несколько дней, сообщают в пресс-службе регионального министерства спорта.

Горожане смогут увидеть футбольный трофей и сфотографироваться с ним с 22 по 24 сентября в торговом городе «Алмаз». Доступ к шатру с кубком будет свободным в порядке живой очереди.

«Во время пребывания в Челябинске Официальный Кубок также посетит Южно-Уральский государственный университет, стадион “Центральный” и цех “Высота 239” а. В общей сложности Официальный Кубок пробудет в Челябинске 6 дней и затем уедет в следующий город — Уфу», — уточняют в ведомстве.

Добавим, что Кубок отправился в тур по России 9 сентября, трофей проедет более 27 тысяч километров, а с января по апрель 2018 года ему предстоит международное путешествие.

Справка:

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA — главный приз, который вручается победителям мирового первенства, но остаётся в распоряжении FIFA. Трофей сделан из чистого золота и весит более 6 кг. Прикасаться к Официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств.