Стало известно имя новой «Мисс ФК Уфа»
Футбольный клуб «Уфа» выбрал новую «Мисс ФК Уфа». Всего в конкурсе участвовали 12 девушек.
Самой преданной болельщицей клуба названа Алёна Денисова. Как сообщает
Второе место заняла Мария Тришина. Она оправится на ужин с футболистом.
Третье место у Анастасии Гайсиной. Ей достался сертификат в
Напомним, что в рамках конкурса все конкурсантки проходили собеседование с вратарем «Уфы» Гиорги Шелия, а затем поделились на две команды и сыграли в футбол.
В предыдущие годы данный конкурс выигрывали Анна Колибердина и Нурия Мурзагильдина.
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