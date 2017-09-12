Стало известно имя новой «Мисс ФК Уфа»

Самой преданной болельщицей клуба названа Алёна Денисова. Как сообщает пресс-служба башкирской команды, победительница в качестве приза получила поездку в Испанию на фабрику технического партнера Joma.

Второе место заняла Мария Тришина. Она оправится на ужин с футболистом.

Третье место у Анастасии Гайсиной. Ей достался сертификат в СПА-салон.

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Напомним, что в рамках конкурса все конкурсантки проходили собеседование с вратарем «Уфы» Гиорги Шелия, а затем поделились на две команды и сыграли в футбол.

В предыдущие годы данный конкурс выигрывали Анна Колибердина и Нурия Мурзагильдина.