«Амкар» рассчитывает на помощь Максима Решетникова в развитии футбола в регионе

В поздравлении, размещенном на сайте клуба, говорится, что команда надеется, что в лице господина Решетникова регион получит настоящего лидера, «с которым мы добьёмся новых успехов в самых разных сферах нашей жизни. В том числе и в футболе, который является визитной карточкой Прикамья».

«Мы уже успели убедиться в Вашем глубоком погружении в тему и готовности приложить максимум усилий для развития футбола в регионе. Теперь, уверены, наше сотрудничество будет ещё более тесным и плодотворным», — говорится в тексте.

Напомним, что на прошедших 10 сентября выборах главы региона победил врио губернатора Максим Решетников. За него проголосовали 82,6% избирателей, пришедших на выборы.