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https://sport.mail.ru/news/football/30974962/
12 сентября 2017, 9:22 | Футбол | Коммерсантъ

«Амкар» рассчитывает на помощь Максима Решетникова в развитии футбола в регионе

Футбольный клуб «Амкар» поздравил Максима Решетникова с победой на выборах губернатора Пермского края.

В поздравлении, размещенном на сайте клуба, говорится, что команда надеется, что в лице господина Решетникова регион получит настоящего лидера, «с которым мы добьёмся новых успехов в самых разных сферах нашей жизни. В том числе и в футболе, который является визитной карточкой Прикамья».

«Мы уже успели убедиться в Вашем глубоком погружении в тему и готовности приложить максимум усилий для развития футбола в регионе. Теперь, уверены, наше сотрудничество будет ещё более тесным и плодотворным», — говорится в тексте.

Напомним, что на прошедших 10 сентября выборах главы региона победил врио губернатора Максим Решетников. За него проголосовали 82,6% избирателей, пришедших на выборы.
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