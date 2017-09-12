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https://sport.mail.ru/news/football/30973193/
12 сентября 2017, 7:17 | Футбол | "Российская газета"

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью в матче с «Уралом»

В Екатеринбурге состоялся заключительный матч девятого тура российской футбольной Премьер-лиги. В нем местный «Урал» не сумел победить дебютанта элитного дивизиона «СКА-Хабаровск» — 1:1.

Оба мяча команды провели во втором тайме. На 54-й минуте у хозяев отличился Георгий Чантурия, а в концовке гости сравняли счет усилиями Виталия Федотова. Гол Федотова стал первым для СКА, забитым в гостевом матче высшего дивизиона.

Сыграв вничью в четвертый раз подряд, хабаровчане с семью очками поднялись на 14-ю строчку, опередив по дополнительным показателям «Анжи». Ну, а «Урал» упустил возможность догнать «Спартак». Екатеринбуржцы остались на десятой строчке с десятью очками в активе.

— Гол СКА не вытекал из логики игры. Жаль, что потеряли два очка в такой встрече, — отметил главный тренер «Урала» Александр Тарханов.
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