«СКА-Хабаровск» сыграл вничью в матче с «Уралом»

Оба мяча команды провели во втором тайме. На 54-й минуте у хозяев отличился Георгий Чантурия, а в концовке гости сравняли счет усилиями Виталия Федотова. Гол Федотова стал первым для СКА, забитым в гостевом матче высшего дивизиона.

Сыграв вничью в четвертый раз подряд, хабаровчане с семью очками поднялись на 14-ю строчку, опередив по дополнительным показателям «Анжи». Ну, а «Урал» упустил возможность догнать «Спартак». Екатеринбуржцы остались на десятой строчке с десятью очками в активе.

— Гол СКА не вытекал из логики игры. Жаль, что потеряли два очка в такой встрече, — отметил главный тренер «Урала» Александр Тарханов.