«Амкар» подписал контракт с еще одним легионером
Игравший за юношескую и молодежную сборные Германии, а сейчас выступающий за национальную команду
Коста-Рики Браун Форбс перешел в «Амкар» свободным агентом и заключил контракт с клубом до конца сезона.
С 2013-го года Форбс играет в России, и «Амкар» будет уже шестым клубом РФПЛ в его карьере после «Крыльев Советов», «Уфы», «Ростова», «Арсенала» и «Анжи».
На счету Форбса — 51 матч в Российской Футбольной
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