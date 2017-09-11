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11 сентября 2017, 15:54 | Футбол | Новости Перми

«Амкар» подписал контракт с еще одним легионером

Игравший за юношескую и молодежную сборные Германии, а сейчас выступающий за национальную команду Коста-Рики Браун Форбс перешел в «Амкар» свободным агентом и заключил контракт с клубом до конца сезона.

С 2013-го года Форбс играет в России, и «Амкар» будет уже шестым клубом РФПЛ в его карьере после «Крыльев Советов», «Уфы», «Ростова», «Арсенала» и «Анжи».

На счету Форбса — 51 матч в Российской Футбольной Премьер-Лиге, в которых он забил шесть мячей. В «Амкаре» он будет играть под номером 26.

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