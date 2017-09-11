«Амкар» подписал контракт с еще одним легионером

С 2013-го года Форбс играет в России, и «Амкар» будет уже шестым клубом РФПЛ в его карьере после «Крыльев Советов», «Уфы», «Ростова», «Арсенала» и «Анжи».



На счету Форбса — 51 матч в Российской Футбольной Премьер-Лиге, в которых он забил шесть мячей. В «Амкаре» он будет играть под номером 26.