Калининградская «Балтика» на своем поле не сумела обыграть аутсайдера ФНЛ — футбольный клуб «Олимпиец» из Нижнего Новгорода.

Первый тайм прошел в равной борьбе — инициативой попеременно владели обе команды. Было много единоборств и фолов. Прибавили балтийцы после перерыва — сыграли сделанные замены.

В середине второго тайма гости вообще остались в меньшинстве — за две желтые карточки с поля был удален Александр Филин. Но и это не помогло балтийцам — подводила неточность при завершении атак. В итоге матч закончился нулевой ничьей.

16 сентября «Балтика» на выезде сыграет с одним из лидеров — ФК «Крылья Советов», который сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице.