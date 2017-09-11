Молодежка «СКА-Хабаровска» обыграла «Урал-М»
10 сентября в Екатеринбурге «СКА-Хабаровск-М» сыграл с ФК «Урал-М» в матче девятого тура первенства России по футболу для молодежных команд клубов РФПЛ. Хабаровские футболисты одолели соперников со счетом 2:1.
Ближайший домашний матч «СКА-Хабаровск-М» проведет 16 сентября. Армейцы встретятся с «Ахматом». Игра начнется в 12:30 на главном поле стадиона имени Ленина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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