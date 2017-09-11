Молодежка «СКА-Хабаровска» обыграла «Урал-М»

Ближайший домашний матч «СКА-Хабаровск-М» проведет 16 сентября. Армейцы встретятся с «Ахматом». Игра начнется в 12:30 на главном поле стадиона имени Ленина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».