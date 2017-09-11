Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30961178/
11 сентября 2017, 3:34 | Футбол | Губерния онлайн

Молодежка «СКА-Хабаровска» обыграла «Урал-М»

10 сентября в Екатеринбурге «СКА-Хабаровск-М» сыграл с ФК «Урал-М» в матче девятого тура первенства России по футболу для молодежных команд клубов РФПЛ. Хабаровские футболисты одолели соперников со счетом 2:1.

Ближайший домашний матч «СКА-Хабаровск-М» проведет 16 сентября. Армейцы встретятся с «Ахматом». Игра начнется в 12:30 на главном поле стадиона имени Ленина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 Сентября

«СКА-Нефтяник» зовет хабаровчан на презентацию команды

Выставку «Без рамок» организуют в музее Комсомольска

Молодежка «СКА-Хабаровска» обыграла «Урал-М»