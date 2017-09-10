«Евпатория» разгромила ялтинский «Рубин» в матче чемпионата Крыма по футболу
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Евпатория» со счетом 6:1 выиграл на выезде у ялтинского «Рубина» в матче четвертого тура чемпионата Крыма по футболу.
В составе гостей дважды отличились Николай Хомич (4-я и 45-я минуты) и Длявер Нуридинов (28, 81), также голами отметились Назим Эюпов (71) и Дмитрий Матвиенко (90). У хозяев один мяч забил Сергей Дзодзиев (41).
В заключительном матче тура «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района на своем поле победила феодосийскую «Кафу» со счетом 2:1. Голы у хозяев забили Яков Эрлих (16) и Сергей Мельник (75, с пенальти). У гостей мяч на счету Георгия Березова (45).
В субботу футбольный клуб «ТСК-Таврия» (Симферополь) выиграл дома у керченского «Океана» со счетом 2:0, а «Севастополь» на выезде (4:3) у «Кызылташа» (Бахчисарай).
После четырех туров на первом месте идет «Евпатория» — 12 очков, далее следуют «Севастополь» (12), «ТСК- Таврия» (10), «Крымтеплица» (5), «Океан» (4), «Кызылташ» (3), «Кафа» (0) и «Рубин» (0).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в прошлом сезоне чемпионом стал «Севастополь».
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