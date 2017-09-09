«Кристалл» завоевал КР по пляжному футболу, обыграв в финале «Крылья Советов»
Петербургский «Кристалл» обыграл самарские «Крылья Советов» в финале Кубка России по пляжному футболу, который проходит в Самаре, и стал обладателем трофея.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургской команды. У победителей мячи забили Датинья, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.
Футболисты «Кристалла» стали обладателями Кубка России во второй раз в истории. Ранее они завоевывали трофей в 2015 году.
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