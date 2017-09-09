«Кристалл» завоевал КР по пляжному футболу, обыграв в финале «Крылья Советов»

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургской команды. У победителей мячи забили Датинья, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.

Футболисты «Кристалла» стали обладателями Кубка России во второй раз в истории. Ранее они завоевывали трофей в 2015 году.