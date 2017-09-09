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https://sport.mail.ru/news/football/30950566/
9 сентября 2017, 15:32 | Футбол | Р-Спорт

«Локомотив» обыграл «Дельту» в матче за третье место Кубка России по пляжному футболу

МОСКВА, 9 сен — Р-Спорт. Московский «Локомотив» обыграл саратовскую «Дельту» в матче за третье место Кубка России по пляжному футболу, который проходит в Самаре.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:3 в пользу железнодорожников. У победителей отличились Маурисиньо, Борис Никоноров, Лукао и Юрий Горчинский. У саратовской команды мячи забили Сергей Шевкунов, Бокинья и Вадим Бокач.

Финальный матч за трофей между петербургским «Кристаллом» и самарскими «Крыльями Советов» начнется в субботу в 15:00.
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