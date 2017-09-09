«Локомотив» обыграл «Дельту» в матче за третье место Кубка России по пляжному футболу

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:3 в пользу железнодорожников. У победителей отличились Маурисиньо, Борис Никоноров, Лукао и Юрий Горчинский. У саратовской команды мячи забили Сергей Шевкунов, Бокинья и Вадим Бокач.

Финальный матч за трофей между петербургским «Кристаллом» и самарскими «Крыльями Советов» начнется в субботу в 15:00.