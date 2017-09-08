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https://sport.mail.ru/news/football/30944671/
8 сентября 2017, 19:02 | Футбол | Р-Спорт

Клуб «Крылья Советов» стал соперником «Кристалла» в финале КР по пляжному футболу

Самарские «Крылья Советов» обыграли саратовскую «Дельту» и вышли в финал Кубка России по пляжному футболу.

Полуфинальная встреча, состоявшаяся в пятницу в Самаре, завершилась со счетом 2:1.

Ранее в пятницу первым финалистом Кубка стал «Кристалл» (Санкт-Петербург), со счетом 4:3 обыгравший прошлогоднего победителя турнира «Локомотив» (Москва).

Финальный матч и игра за 3-е место пройдут в Самаре в субботу.
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