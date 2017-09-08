Клуб «Крылья Советов» стал соперником «Кристалла» в финале КР по пляжному футболу
Самарские «Крылья Советов» обыграли саратовскую «Дельту» и вышли в финал Кубка России по пляжному футболу.
Полуфинальная встреча, состоявшаяся в пятницу в Самаре, завершилась со счетом 2:1.
Ранее в пятницу первым финалистом Кубка стал «Кристалл» (Санкт-Петербург), со счетом 4:3 обыгравший прошлогоднего победителя турнира «Локомотив» (Москва).
Финальный матч и игра за 3-е место пройдут в Самаре в субботу.
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