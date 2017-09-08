«Кристалл» обыграл «Локомотив» и стал первым финалистом КР по пляжному футболу
«Кристалл» (Санкт-Петербург) обыграл «Локомотив» (Москва) и стал первым финалистом Кубка России по пляжному футболу.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Самаре, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Кристалла».
«Локомотив» сложил с себя полномочия победителя турнира.
В финале «Кристалл» сыграет с победителем пары «Дельта» (Саратов) — «Крылья Советов» (Самара).
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