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https://sport.mail.ru/news/football/30943934/
8 сентября 2017, 18:42 | Футбол | Р-Спорт

«Кристалл» обыграл «Локомотив» и стал первым финалистом КР по пляжному футболу

«Кристалл» (Санкт-Петербург) обыграл «Локомотив» (Москва) и стал первым финалистом Кубка России по пляжному футболу.

Кристалл (Санкт-Петербург) обыграл Локомотив (Москва) и стал первым финалистом Кубка России по пляжному футболу. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Самаре, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Кристалла».

«Локомотив» сложил с себя полномочия победителя турнира.

В финале «Кристалл» сыграет с победителем пары «Дельта» (Саратов) — «Крылья Советов» (Самара).
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