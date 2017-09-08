ФК «Урал» расторг контракт с голкипером Николаем Заболотным

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, 27-летний вратарь покидает команду в статусе свободного агента.

Заболотный выступал за «Урал» с 2014 года и вместе с «оранжево-черными» добрался до финала Кубка России-2016/17. В клубе поблагодарили Николая за игру и пожелали успешного продолжения спортивной карьеры.

Напомним, в конце мая этого года «Урал» выставил Заболотного на трансфер. Ранее президент клуба Григорий Иванов заявлял, что для усиления команде хотелось бы найти более опытного голкипера. В итоге им стал Ярослав Годзюр, и Заболотный окончательно потерял место в составе екатеринбургского клуба.