УЕФА признал необходимость изменений правил финансового fair play

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Чеферин сообщил, что УЕФА рассмотрит изменения в правилах после трансферов «Пари Сен-Жермен», который в этом сезоне купил за €222 млн Неймара, а в следующем выкупит за €180 млн Килиана Мбаппе, который этот год проведет в Париже на правах аренды.

«Это один из ключевых моментов. Правила финансового fair play должны были работать на стабильность в футболе, и какое-то время они были эффективны. Но времена изменились. Теперь нам надо скорректировать и модернизировать эти правила с тем, чтобы уравнять клубы. Сейчас разрыв между большими и маленькими клубами становится все больше, в то время как финансовый fair play должен был способствовать уменьшению этого разрыва. Не думаю, что мы можем остановить этот процесс, но мы могли бы хотя бы замедлить его. И нам надо действовать уже сейчас», — сказал Чеферин.

фоторепортаж Самые дорогие трансферы лета-2017 В полночь 1 сентября в ведущих европейских чемпионатах по футболу закрылось летнее трансферное окно. Исключение составила лишь испанская лига, где период дозаявок завершится на сутки позже. По итогам трансферной сессии самым дорогим игроком оказался бразильский нападающий Неймар, перешедший во французский клуб «Пари Сен-Жермен» за рекордные €222 млн. Самые затратные покупки европейских футбольных клубов — в фотогалерее «Ъ».

УЕФА ранее начал расследование в отношении «ПСЖ», купившего Мбаппе и Неймара, по жалобе руководителей чемпионата Испании. Расследование даст ответ на вопрос, соответствует ли финансовая политика клуба критериям безубыточности, особенно в свете последних приобретений на трансферном рынке.

«ПСЖ» в ответ заявил, что действовал в рамках правил и не понимает, почему УЕФА начал расследование. Французский куб сообщил, что заранее ставил УЕФА в известность о всех трансферах, которые собирался совершить.