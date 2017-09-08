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https://sport.mail.ru/news/football/30938450/
8 сентября 2017, 10:45 | Футбол | РБК-Спорт

УЕФА признал необходимость изменений правил финансового fair play

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что правила финансового fair play будут обновлены. В нынешнем виде они не работают.

Президент <span class=error>УЕФА</span> Александр <span class=error>Чеферин</span> заявил что правила финансового <span class=error>fair</span> <span class=error>play</span> будут обновлены. В нынешнем виде они не работают. Увеличить
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Чеферин сообщил, что УЕФА рассмотрит изменения в правилах после трансферов «Пари Сен-Жермен», который в этом сезоне купил за €222 млн Неймара, а в следующем выкупит за €180 млн Килиана Мбаппе, который этот год проведет в Париже на правах аренды.

«Это один из ключевых моментов. Правила финансового fair play должны были работать на стабильность в футболе, и какое-то время они были эффективны. Но времена изменились. Теперь нам надо скорректировать и модернизировать эти правила с тем, чтобы уравнять клубы. Сейчас разрыв между большими и маленькими клубами становится все больше, в то время как финансовый fair play должен был способствовать уменьшению этого разрыва. Не думаю, что мы можем остановить этот процесс, но мы могли бы хотя бы замедлить его. И нам надо действовать уже сейчас», — сказал Чеферин.

УЕФА ранее начал расследование в отношении «ПСЖ», купившего Мбаппе и Неймара, по жалобе руководителей чемпионата Испании. Расследование даст ответ на вопрос, соответствует ли финансовая политика клуба критериям безубыточности, особенно в свете последних приобретений на трансферном рынке.

«ПСЖ» в ответ заявил, что действовал в рамках правил и не понимает, почему УЕФА начал расследование. Французский куб сообщил, что заранее ставил УЕФА в известность о всех трансферах, которые собирался совершить.

Руководство Федерации футбола Франции, в свою очередь, заявило, что принцип финансового fair play применяется избирательно и из больших клубов УЕФА предъявил претензии только к «ПСЖ». «Финансовый fair play помогает контролировать счета клубов, но разве кого-то уже наказали, за исключением небольших клубов из маленьких стран? УЕФА наказал “Реал”? “Барсу”? Кого-нибудь из английских клубов?», — сказал глава Федерации Ноэль Ле Гре.

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