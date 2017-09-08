УЕФА признал необходимость изменений правил финансового fair play
Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что правила финансового fair play будут обновлены. В нынешнем виде они не работают.
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Чеферин сообщил, что УЕФА рассмотрит изменения в правилах после трансферов «Пари Сен-Жермен», который в этом сезоне купил за €222 млн Неймара, а в следующем выкупит за €180 млн Килиана Мбаппе, который этот год проведет в Париже на правах аренды.
«Это один из ключевых моментов. Правила финансового fair play должны были работать на стабильность в футболе, и
УЕФА ранее начал расследование в отношении «ПСЖ», купившего Мбаппе и Неймара, по жалобе руководителей чемпионата Испании. Расследование даст ответ на вопрос, соответствует ли финансовая политика клуба критериям безубыточности, особенно в свете последних приобретений на трансферном рынке.
«ПСЖ» в ответ заявил, что действовал в рамках правил и не понимает, почему УЕФА начал расследование. Французский куб сообщил, что заранее ставил УЕФА в известность о всех трансферах, которые собирался совершить.
Руководство Федерации футбола Франции, в свою очередь, заявило, что принцип финансового fair play применяется избирательно и из больших клубов УЕФА предъявил претензии только к «ПСЖ». «Финансовый fair play помогает контролировать счета клубов, но разве
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