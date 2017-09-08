Валерий Карпин: По тренерской работе соскучился, а по телевидению — нет
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в интервью «СЭ» признался, что соскучился по тренерской деятельности. После ухода с телевидения российский специалист занимается просмотром матчей чемпионата России.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы ушли с ТВ около полутора месяцев назад. Чем сейчас занимаетесь?
— Смотрю футбол. Ничего необычного. Такое случалось и после «Спартака», и после Армавира. Чувствую себя хорошо. Когда свободного времени много, могу посмотреть все восемь матчей тура в чемпионате России.
— Правда ли, что последнее предложение вам поступало совсем недавно — из «Анжи»?
— Это надо спрашивать не у меня. Могу лишь сказать, что по тренерской работе соскучился.
— А по телевидению?
— Нет.
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