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8 сентября 2017, 8:40 | Футбол | Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: По тренерской работе соскучился, а по телевидению — нет

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в интервью «СЭ» признался, что соскучился по тренерской деятельности. После ухода с телевидения российский специалист занимается просмотром матчей чемпионата России.

Бывший главный тренер Спартака Валерий <span class=error>Карпин</span> в интервью СЭ признался что соскучился по тренерской деятельности. Увеличить
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— Вы ушли с ТВ около полутора месяцев назад. Чем сейчас занимаетесь?

— Смотрю футбол. Ничего необычного. Такое случалось и после «Спартака», и после Армавира. Чувствую себя хорошо. Когда свободного времени много, могу посмотреть все восемь матчей тура в чемпионате России.

— Правда ли, что последнее предложение вам поступало совсем недавно — из «Анжи»?

— Это надо спрашивать не у меня. Могу лишь сказать, что по тренерской работе соскучился.

— А по телевидению?

— Нет.

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