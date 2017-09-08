Черчесов оценил свои шансы вновь возглавить «Легию»

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Специалист возглавлял польскую команду с 2015 по 2016 год, завоевав вместе с ней золото чемпионата и Кубка Польши.

«Вернусь ли я в «Легию»? Только бог знает. Сейчас моя задача заключается в том, чтобы подготовить сборную Россию к чемпионату мира. Я должен выжать максимум из футболистов национальной команды.

При этом я остаюсь большим поклонником «Легии». До сих пор слежу за новостями клуба и смотрю его матчи. Я провёл отличное время с этой командой, — сказал Черчесов в интервью Sport.pl.