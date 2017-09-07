Главного тренера «Локомотива» оштрафовали на 30 тысяч после матча с «Уралом»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 30 тыс. руб. К «Уралу» никаких санкций применено не было.

Напомним, встреча 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» состоялась 26 августа в Москве. Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Для уральского клуба этот результат стал первым поражением в нынешнем чемпионате. Также в мае этого года команды встречались в финале Кубка России.