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https://sport.mail.ru/news/football/30929099/
7 сентября 2017, 13:55 | Футбол | Nakanune.ru

Главного тренера «Локомотива» оштрафовали на 30 тысяч после матча с «Уралом»

6 сентября в Доме футбола в Москве прошло очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором было вынесено несколько решений, в том числе и по матчу «Локомотив» — «Урал».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 30 тыс. руб. К «Уралу» никаких санкций применено не было.

Напомним, встреча 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» состоялась 26 августа в Москве. Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Для уральского клуба этот результат стал первым поражением в нынешнем чемпионате. Также в мае этого года команды встречались в финале Кубка России.
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