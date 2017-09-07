«Амкар» и ЦСКА рассудит Сергей Иванов
Игра состоится в пятницу, 8 сентября, на поле пермского стадиона «Звезда». Молодежные составы
команд-соперников сыграют в этот же день.
На матче 9 тура Чемпионата России по футболу
Резервный арбитр — Сергей Куликов (Саранск), инспектор — Геннадий Куличенков (Тула). Делегатом встречи будет Анатолий Дробышев (Ростов-на-Дону).
Начало встречи на пермском стадионе «Звезда» 8 сентября в 19:30. Матч молодежных составов начнётся в этот же день в 12:30.
В истории противостояния на своем поле с армейцами у «Амкара» три выигрыша, у ЦСКА — четыре. Чаще всего соперники играли в Перми вничью — таких матчей у них набралось шесть.
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