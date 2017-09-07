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7 сентября 2017, 13:21 | Футбол | Новости Перми

«Амкар» и ЦСКА рассудит Сергей Иванов

Игра состоится в пятницу, 8 сентября, на поле пермского стадиона «Звезда». Молодежные составы команд-соперников сыграют в этот же день.

На матче 9 тура Чемпионата России по футболу Премьер-лиги между «Амкаром» и ЦСКА главным судьёй будет работать арбитр ФИФА Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Его помощниками наначены Валерий Данченко (Уфа), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).

Резервный арбитр — Сергей Куликов (Саранск), инспектор — Геннадий Куличенков (Тула). Делегатом встречи будет Анатолий Дробышев (Ростов-на-Дону).

Начало встречи на пермском стадионе «Звезда» 8 сентября в 19:30. Матч молодежных составов начнётся в этот же день в 12:30.

В истории противостояния на своем поле с армейцами у «Амкара» три выигрыша, у ЦСКА — четыре. Чаще всего соперники играли в Перми вничью — таких матчей у них набралось шесть.

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