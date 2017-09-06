Капитан команды Андреас Гранквист признан лучшим игроком ФК «Краснодар» в августе

Вторым в «рейтинге» стал голкипер Андрей Синицын, третьим болельщики назвали полузащитника Маурисио Перейра, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ФК «Краснодар».

Всего в голосовании приняло участие 1 300 человек. В итоге третье место занял полузащитник Маурисио Перейра, собравший 14% голосов. За ставшего вторым голкипера Андрея Синицына проголосовало 19,4% респондентов. А победитель опроса, шведский центральный защитник Андреас Гранквист финишировал с результатом 24,3% от общего числа принявших участие в опросе. Отметим, что тройка призеров, по сравнению с предыдущим месяцем, в целом не изменилась, но Гранквист и Перейра поменялись в ней местами.