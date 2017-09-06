Болельщики: А как же обещанное чемпионство «Арарата» в 2023 году?

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АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН: «НАМ ОБЪЯВИЛИ, ЧТО “АРАРАТ” ЗАКРЫВАЕТСЯ».

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян сообщил «СЭ», что клуб прекратит свое существование после домашнего матча с «Рязанью». Игра состоится 7 сентября.

— Правда, что «Арарат» закрывается? — вопрос Григоряну.

— Да. Нам об этом объявили…

— Матч с «Рязанью» станет последним?

— Вероятнее всего, он станет последней игрой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Арарат",по словам Григоряна,закрывается? Смешно.Президентство известного прохиндея Валерия Оганесяна сразу сказало,что это "Рога и копыта".</p>— Igor Rabiner (@IgorRabiner) <a href="https://twitter.com/IgorRabiner/status/905055697364189184">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Friend of Misery: Ой, как неожиданно…

Thearistarx: Владельцы испугались, что в ФНЛ выйдут, а это другие масштабы.

Poloskun: Сломалась стиральная машинка. Даже шашлыков на трибуне не успели пожарить.

Buga: Ахахах, «СКА-Хабаровск» в 1/8 Кубка России автоматом, соответственно, выходит на «Зенит».

werder63: Очередной «Асмарал» закрывается? Почему я ни капли не удивлен?

Alex.S: Что же произошло??? Частный клуб, существует на деньги инвестора, нет финансирования из бюджета.

Zello: Господа хорошие, Что же произошло??? Как же так???

КАЛЕНДАРЬ РФПЛ. КУДА ПЕРЕНЕСЛИ МАТЧИ «СПАРТАКА» И «ЗЕНИТА».

РФПЛ сегодня сообщила о переносе ряда матчей осенне-зимней части чемпионата России-2017/18. Расписание игр с 9-го по 20-й тур было опубликовано 30 августа.

Лига сообщила, что матч 18-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве пройдет в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. Ранее игра была запланирована на воскресенье, 26 ноября. Две встречи 10-го тура сдвинуты с субботы, 16 сентября, на воскресенье, 17-е: на этот день перенесены матчи «Тосно» — «Спартак» (начало — 13.00 по Москве) и «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (11.00).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Календарь РФПЛ. Куда перенесли матчи "Спартака" и "Зенита" <a href="https://t.co/pkHkrGL1rg">https://t.co/pkHkrGL1rg</a> <a href="https://t.co/Ap7dDhsaPm">pic.twitter.com/Ap7dDhsaPm</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/905119895758802945">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Luch-Energy: Ну правильно че, 27 ноября выходной же.

Den211: Зря перенесли. В ноябре вообще слишком жарко в футбол играть. В шахматы еще ничего, если только поближе к Норильску где-нибудь. Вот в январе — самое оно. Главное лыжи правильные подобрать и вперед, никакая «Барселона» не угонится.

Sidors: Видно, в понедельник Их мама родила. Что они не делают, не идут дела.

Cvetal: Сразу видно, РФПЛ заботится о посещаемости зрителями стадионов. Как болельщик «Спартака», не проживающий в Москве, заявляю: если «Спартаку» обыгрывать «Зенит», то он его и 26 ноября обыграет, все зависит только от футболистов. Ну, а если это «Зенит» ходатайствовал о переносе, тогда и их понять можно, у них в четверг матч Лиги Европы. Хотя состав у «Зенита» все равно на две команды без потери качества, чего не скажешь про родной «Спартак».

Zello: Надо бы еще для кучи перенести матч Спартак — ЦСКА на понедельник 11 декабря, желательно на 12:00, ну чтобы уж совсем фулхаус…

Shpasic: Единственный плюс в этом то, что о переносе стало известно за три месяца, а не за неделю.

ПЕДРО РОША: «ПОБЫВАВ В МУЗЕЕ “СПАРТАКА”, УБЕДИЛСЯ, ЧТО ЭТО ЛУЧШИЙ КЛУБ РОССИИ».

Новичок «Спартака» Педро Роша сообщил, что несмотря на 40-часовой перелет, он решил не откладывать знакомство с клубом и стадионом на следующий день. Нападающий, перешедший в стан красно-белых из «Гремиу», отметил, что будет рад помочь команде в Лиге чемпионов.

Форвард проведет первую тренировку с новыми одноклубниками на базе в Тарасовке утром в среду, 6 сентября.

— Дорога из Бразилии с двумя пересадками заняла у меня 40 часов, — цитирует официальный сайт «Спартака» Рошу. — Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом. Поэтому я решил не откладывать это знакомство на следующий день. До приезда в Россию я, конечно, знал о «Спартаке», о том, что это лучший российский клуб, а побывав в музее, еще раз в этом убедился. Буду счастлив помочь команде в первенстве и в Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире — мечта каждого футболиста.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Педро Роша: "Побывав в музее "Спартака", убедился, что это лучший клуб России". Футбол - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС <a href="https://t.co/30EE20wlOD">https://t.co/30EE20wlOD</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/905173741927366661">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Sozerzator: Молодец. Добился 20% добавки к своим подъемным…

Serzheo: Конечно лучший. Педро — дай пять.

Spartak-Online1: Конечно, Педро Роша! Ты лучше спроси сколько раз, так сказать, преследователи становились чемпионами? И сколько раз они в пердиве были?

Эдпитер: Вся слава «Спартака» — она в музее. Пора и команде туда.

$n10nep$: Кстати, еще до посещения музея Педрой Рошей я прекрасно знал, что «Спартак» — лучший клуб России. Ну, это же очевидно.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПРОИГРАЛА ИСЛАНДИИ.

Сборная Исландии на своем поле обыграла Украину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, со счетом 2:0. Оба мяча исландцы забили во втором тайме.

Команда Андрея Шевченко потерпела второе поражение в отборочном турнире и ухудшила свои шансы на попадание в финальную стадию турнира. У украинцев осталось 14 очков, как и у Турции. Исландия набрала 16 баллов и делит первое место с Хорватией. Напомним, что напрямую в финальную стадию выходит победитель группы, а команда, занявшая второе место, будет играть в стыковых матчах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сборная Украины проиграла Исландии <a href="https://t.co/lorDKFuOsE">https://t.co/lorDKFuOsE</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A7%D0%9C2018?src=hash">#ЧМ2018</a> <a href="https://t.co/xt012EK0C5">pic.twitter.com/xt012EK0C5</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/905167640292941824">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

AZ: А шансы то у Украины еще есть и не такие уж маленькие. Хлопнет дома хорватов и в гостях Косово, что вполне реально. И минимум в стыки, а то и напрямую на ЧМ попадают.

Patisson: Да, кстати, турки дали Украине шанс, как ни удивительно.

Jean4: Группа I просто убийственная, там борьба будет до последнего тура, 4 претендента на 1,5 места.

HAZELSAMARA: В группе такой замес, что отобраться на мундиаль может любой из первой четверки, а то и двое любых, ежели в стыках подфартит.

Вояка: Такой драки ни в одной группе нет… Концовка будет ужасно интересной. Хоть и борются 4 команды, но предпочтительнее шансы все же у хорватов и исландцев… Но все может статься в этом безумном футбольном мире. Что же произошло??? В общем, эта группа — пальчики оближешь!

Zenitoman: Из этой группы жду выхода Хорватии с Модричем и Манджукичем + бойцов Исландию.

tigana.1982: Вполне реально может быть первое место у Украины, а второе у турок. Хорваты, если проиграют последнюю игру в Киеве, — остаются вообще третьими.