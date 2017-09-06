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6 сентября 2017, 9:11 | Футбол | Хабаровский край сегодня

Экс-тренер «СКА-Хабаровск» вновь останется без работы

Соперник армейцев в Кубке России московский «Арарат» прекратит своё существование.

В ближайшие дни московский «Арарат», который тренирует экс-наставник «СКА-Хабаровск» Александр Григорян, прекратит своё существование, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что эта команда была образована перед началом нынешнего сезона и дебютировала в зоне «Центр» второго дивизиона, с первых туров захватив лидерство в турнире.

Несколько недель тому назад «Арарат» возглавил Александр Григорян, который к тому времени покинул «Анжи». С бывшим тренером хабаровчан был заключён контракт на три года, но в итоге Александр Витальевич не проработал и месяца.

Как заявил сам Григорян, игра «Арарата» с «Рязанью», которая состоится 7 сентября, станет для команды последней.

Кстати, именно с «Араратом» хабаровский СКА 20 сентября должен играть в рамках 1/16 финала Кубка России. Теперь, судя по всему, армейцы досрочно вышли в следующую стадию розыгрыша.
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