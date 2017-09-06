Вадим Евсеев может стать главным тренером «Амкара»

Вадим Евсеев в ближайшей перспективе может стать главным тренером пермского «Амкара». Об этом заявил президент ФК «Текстильщик» (Иваново) Юрий Ермаков, комментируя уход наставника из его клуба и возвращение в «Амкар».

«Насколько я знаю, Вадиму Евсееву поступило предложение вернуться в “Амкар” с перспективой в ближайшее время возглавить пермский клуб. Поработать на таком высоком уровне для любого специалиста — серьёзный вызов, который не так часто бывает», — сказал Юрий Ермаков в интервью местному телеканалу «Вести-Иваново».

Вадим Евсеев объявил о своём уходе с поста главного тренера «Текстильщика» 1 сентября сразу после матча с «Долгопрудным» (3:3). С командой второго дивизиона, играющей в зоне «Запад», известный в прошлом футболист начал работать в январе 2017 года. Под его руководством ивановские футболисты весной одержали девять побед в десяти встречах, а в текущем чемпионате после семи туров занимают второе место в своей зоне.

На днях «Амкар» объявил, что Евсеев возвращается в тренерский штаб клуба.

«Вадим Валентинович прекрасно работал в Иваново, но все должны понимать, что его уровень — это, безусловно, РФПЛ. Надеюсь, что его возвращение в тренерский штаб Гаджиева придаст “Амкару” тот импульс, которого нашим футболистам, возможно, не хватало на старте сезона», — так прокомментировал возвращение специалиста исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.