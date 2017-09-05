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5 сентября 2017, 17:58 | Футбол | Lenta.Ru

СМИ сообщили о закрытии московского «Арарата»

Московский футбольный клуб «Арарат» прекратит существование после 8 сентября. Об этом сообщил главный тренер команды Александр Григорян, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщили о закрытии московского Арарата - Фото Увеличить
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«Нам объявили, что “Арарат” закрывается. Вероятно, матч с “Рязанью” 8 сентября станет последним. Я готов объяснить причины после игры с “Рязанью” на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием “Арарат”. Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений», — заявил Григорян.

31 августа появилась информация, что после ухода из «Арарата» президента Валерия Оганесяна из клуба исчезло 20 миллионов рублей. Клуб объявил Оганесяна в краже этих средств.

«Арарат» был создан в марте 2017 года и заявился в Профессиональную футбольную лигу (третий по силе дивизион футбольного чемпионата России). В летнее трансферное окно контракты с клубом подписали бывшие игроки сборной России Марат Измайлов, Роман Павлюченко и Алексей Ребко. После семи туров «Арарат» с 17 очками возглавляет таблицу зоны «Центр».
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