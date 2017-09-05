ФК «Краснодар» вошел в состав Ассоциации европейских клубов
Российский футбольный клуб «Краснодар» вошел в состав Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Об этом сообщается на сайте организации.
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Другими российскими клубами, входящими в состав ЕСА, являются московские ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив», а также «Зенит» из
Ассоциация европейских клубов (ECA) является единственным независимым органом, напрямую представляющим интересы футбольных клубов на европейском уровне. ЕСА существует для защиты и продвижения интересов европейского клубного футбола. Её целью является создание новой, более демократической модели управления, которая
Всего в составе ЕСА числятся 220 клубов из 53 футбольных ассоциаций.
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